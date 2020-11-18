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طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، بيانًا بأدنى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم والتي بلغت 7 درجات مئوية.
وسجلت عرعر 8.8 درجات فيما سجلت رفحاء والقريات 9.4 و 9.6 درجة على التوالي بينما بلغت درجة الحرارة في أبها 10.1 درجة في حائل 10.4 درجة.
حالة الطقس اليوم
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً للضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق ( الرياض، القصيم ،الحدود الشمالية). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، المدينة المنورة ،الجوف). في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان ،عسير،الباحة ،مكة المكرمة).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.
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