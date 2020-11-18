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أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، جملة من التغييرات الكبرى، التي تخص الحسابات البنكية للمستخدمين.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني، أن جوجل أجرت تغييرات كبرى في تطبيق "جوجل باي" للدفع الإلكتروني، والتي باتت ترتبط حاليًا ببطاقات الخصم وكروت الائتمان للعلامات التجارية الكبرى.
وستمنح تلك التغييرات الكبرى تطبيق "جوجل باي" إمكانية العمل على كل المتاجر، مثلها مثل خدمة "أبل باي" لمستخدمي "آيفون".
وقدمت "جوجل" في مقطع فيديو، كل التفاصيل لتطبيق "جوجل باي" الجديد، الذي يعمل على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
وسيعمل تطبيق جوجل الجديد في بادئ الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ على أن يتم تفعيلها لباقي دول العالم في وقت لاحق.
وسيتعاون نظام جوجل المصرفي الجديد مع الحكومات المختلفة، التي تمنح المستخدمين أيضًا أدوات الإنفاق المرئية، وتوفير طرق سهلة لإدارة عمليات الإنفاق تلك.
ويتوقع الخبراء أن تطور جوجل تلك التقنية لتطلق فيما بعد "بنك جوجل" المصرفي الخاص بها، والذي يمكن أن يكون واحدًا من أقوى المؤسسات المصرفية في العالم.شركة جوجل الأمريكية
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 12:43 PM
قدّمت مقطع فيديو لكل التفاصيل لتطبيق "جوجل باي"تغييرات كبرى من "جوجل" خاصة بحساباتك البنكية
أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، جملة من التغييرات الكبرى، التي تخص الحسابات البنكية للمستخدمين.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني، أن جوجل أجرت تغييرات كبرى في تطبيق "جوجل باي" للدفع الإلكتروني، والتي باتت ترتبط حاليًا ببطاقات الخصم وكروت الائتمان للعلامات التجارية الكبرى.
وستمنح تلك التغييرات الكبرى تطبيق "جوجل باي" إمكانية العمل على كل المتاجر، مثلها مثل خدمة "أبل باي" لمستخدمي "آيفون".
وقدمت "جوجل" في مقطع فيديو، كل التفاصيل لتطبيق "جوجل باي" الجديد، الذي يعمل على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
وسيعمل تطبيق جوجل الجديد في بادئ الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ على أن يتم تفعيلها لباقي دول العالم في وقت لاحق.
وسيتعاون نظام جوجل المصرفي الجديد مع الحكومات المختلفة، التي تمنح المستخدمين أيضًا أدوات الإنفاق المرئية، وتوفير طرق سهلة لإدارة عمليات الإنفاق تلك.
ويتوقع الخبراء أن تطور جوجل تلك التقنية لتطلق فيما بعد "بنك جوجل" المصرفي الخاص بها، والذي يمكن أن يكون واحدًا من أقوى المؤسسات المصرفية في العالم.
، تغييرات كبرى من "جوجل" خاصة بحساباتك البنكية ،
المصدر : الخليج 365
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