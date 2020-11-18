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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم، تحذيرًا صنّفه بـ"عالي الخطورة"، من تحديثٍ لمتصفح "جوجل كروم"؛ كاشفًا أن التحذير يستهدف جميع القطاعات.
وقال المركز مفصلًا: أصدرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux، وهنا يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت والكشف والإفصاح عن المعلومات وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 87.0.4280.66؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop_17.html
ويدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.
وعن طريقة التحديث، قال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: افتح Chrome، وفي أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد" «مساعدة «معلومات عن Google Chrome ورقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات، وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم انقر على إعادة التشغيل.المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
"عالي الخطورة".. "الوطني للأمن السيبراني" يحذّر من تحديثٍ لمتصفح "جوجل كروم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-18
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم، تحذيرًا صنّفه بـ"عالي الخطورة"، من تحديثٍ لمتصفح "جوجل كروم"؛ كاشفًا أن التحذير يستهدف جميع القطاعات.
وقال المركز مفصلًا: أصدرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux، وهنا يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت والكشف والإفصاح عن المعلومات وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 87.0.4280.66؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop_17.html
ويدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.
وعن طريقة التحديث، قال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: افتح Chrome، وفي أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد" «مساعدة «معلومات عن Google Chrome ورقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات، وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم انقر على إعادة التشغيل.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:23 AM
المركز: يمكّن المهاجم من تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت والكشف والإفصاح عن المعلومات
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم، تحذيرًا صنّفه بـ"عالي الخطورة"، من تحديثٍ لمتصفح "جوجل كروم"؛ كاشفًا أن التحذير يستهدف جميع القطاعات.
وقال المركز مفصلًا: أصدرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux، وهنا يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت والكشف والإفصاح عن المعلومات وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 87.0.4280.66؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop_17.html
ويدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.
وعن طريقة التحديث، قال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: افتح Chrome، وفي أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد" «مساعدة «معلومات عن Google Chrome ورقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات، وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم انقر على إعادة التشغيل.
، "عالي الخطورة".. "الوطني للأمن السيبراني" يحذّر من تحديثٍ لمتصفح "جوجل كروم" ،
المصدر : الخليج 365
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