شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يوافق على تعديل نظام العلامات التجارية لدول التعاون والان نبدء بالتفاصيل

- مطالبة وزارة السياحة بتجزئة المشروعات العملاقة على أكثر من مقاول لتسريع إنجازها

- تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب العاملين بأماكن الإيواء

وافق مجلس الشورى على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وأوضح المجلس في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/ 1441 هـ أنه على الهيئة السعودية للملكية الفكرية تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية تشكل فريق عمل برئاسة الهيئة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية؛ تتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات.

وأكد الشورى في- قرار أصدره اليوم –بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/ 1441 هـ، على وزارة السياحة تجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرّع من إنجاز تلك المشروعات، وعلى وزارة السياحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.

وتضمن القرار أنه على وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية ترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية، وعلى وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية أيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.