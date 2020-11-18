شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. مختبر الدمام يحصل على اعتماد سباهي والان نبدء بالتفاصيل

حصل المختبر الإقليمي وبنك الدم في صحة الشرقية على شهادة الإعتماد من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية " سباهي " وذلك للمرة الثالثة على التوالي حيث نجح في تحقيق معايير الإعتماد ومتطلباته.

وأوضحت صحة الشرقية أن هذا الإعتماد يؤكد حرصها على إستثمار الامكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية.

وأشارت إلى أن شهادة الإعتماد تعد خطوة في مسار تطبيق الجودة، وأن الهدف ليس الحصول على الشهادة بل نشر ثقافة الجودة ، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة وصولاً إلى رفع مستويات رضا المستفيدين من الخدمات وتعزيز الجوانب الوقائية وجعل الخدمات الصحية أكثر قرباً من المستفيد .