حبا ووفاء.. مغردون يحتفون بذكرى بيعة الملك سلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى المغردون السعوديون بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد.

وأكدوا، في تغريداتهم، على تجديد البيعة والولاء والوفاء للعاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأطلق المغردون ومن بينهم أمراء ومسؤولون وكتاب وفنانون وشعراء عدة هاشتاقات؛ احتفاء بتلك المناسبة، من بينها



#بالحب_والوفا_نجدد_البيعة، و #البيعة_السادسة، و #كلنا_سلمان، و #كلنا_نبايعك_ياملكنا_الغالي، و #الذكري_السادسة_للبيعة

كما تصدر هاشتاق يحمل اسم الملك سلمان ترند الأعلى تغريدا في السعودية.

ويوافق، اليوم الأربعاء، مرور 6 أعوام (هجرية) على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، ومبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية يوم 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير/كانون الثاني 2015 م.

وتحل الذكرى السادسة لتولي الملك سلمان الحكم، في وقت تترأس فيه المملكة مجموعة العشرين وتمضي في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030، التي تم إطلاقها في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستهدفة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.

إنجازات في مختلف المجالات

واحتفي السعوديون بهذه المناسبة وقلوبهم تفيض بمشاعر الحب والامتنان والتقدير، وهم يلامسون ويشهدون الإنجازات التنموية والإصلاحات التاريخية والنجاحات الدولية والوطنية، التي تشهدها بلادهم على مختلف الأصعدة.

وفي هذا الصدد غرد الأمير سطام بن خالد آل سعود، معددا لإنجازات في عهد الملك سلمان، قائلا: "البيعة السادسة لـ الملك سلمان بن عبدالعزيز.. ٦ سنوات من الحزم في محاربة الفساد.. ٦ سنوات من العزم في تنويع الاقتصاد.. ٦ سنوات من هزيمة مشاريع الأعداء.. ٦ سنوات من العمل والاجتهاد والبناء".

وأضاف: "حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

في السياق نفسه، أبرز بدر الكحيل، الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الخيرية الإنجازات في عهد الملك سلمان، قائلا: "عهدٌ تسامت به الأحلام واتحدت به الرؤى على أرضٍ لم تشهد سوى الأمجاد".

وأضاف: "في ذكرى البيعة السادسة لمبايعة مولاي خادم الحرمين الشريفين تتولى بلادنا قيادة دول العشرين للتصدّي لتحديات القرن الحادي والعشرين إقراراً للدور المركزي الذي حققته المملكة في عهده المجيد حفظه الله".





تجديد البيعة

بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، غرد مجددا البيعة للملك سلمان.

ونشر العساكر صورة العاهل السعودي وغرد قائلا: "أنتم يا سيدي القادة في ملك، وأنتم قادة الإنجاز.. وأنتم الأمجاد، وفيكم العطاء.. وقدوة التاريخ.. نفاخر بكم سيدي خادم الحرمين الشريفين كل الأمم، نجدد لكم الولاء والوفاء في ذكرى البيعة السادسة ونسأل الله لكم الخير المديد".

الداعية عائض القرني غرد بدوره مجددا البيعة كونها حقا شرعيا وميثاقا دينيا.

وغرد قائلا : "كما بايعناكم يداً بيد على كتاب الله وسُنّة نبيّه ﷺ، في المنشط والمكره، نُجدّد البيعة، لأنها حق شرعي، وميثاق ديني، ونسأل الله لكم يا خادم الحرمين الشريفين العون والتأييد، ولولي عهدكم الأمين التوفيق والتسديد، دُمتم بخير وجعلكم الله ذخراً للإسلام والمُسلمين".

على الصعيد نفسه، غرد الشاعر عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، قائلا :"نجدد البيعة لسيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة، في المنشط والمكره وفِي العسر واليسر، سائلين الله تعالى لهما النصر والتوفيق".

بدوره غرد الأكاديمي والممثل السعودي عبدالإله السناني، مجددا البيعة، قائلا: "في الذكرى السادسة للبيعة، نجدد العهد والولاء والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز داعين الله أن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والرخاء".





وفاء وولاء.. كلنا سلمان

مشاعر الولاء والوفاء والحب والامتنان التي عبر عنها السعوديون في تغريداتهم، علقت عليها الكاتبة بينة بنت فهد الملحم في تغريدتها، قائلة: "يكفي شعوب العالم أن تشاهد تغريدات الشعب السعودي العظيم المحتفية بذكرى البيعه والولاء، ذكرى البيعة السادسة للملك سلمان، حفظه الله وأطال عمره، فيتملكهم العجب بالمزيد لسر كل هذا الحب الذي يربط الشعب بمليكه وولائه منقطع النظير والجميع يردد #كلنا_سلمان #كلنا_نبايعك_ياملكنا_الغالي".

في السياق نفسه، أكد المغرد السعودي الشهير بن عويد أن "البيعة السادسة ذكرى جميلة لكل سعودي وسعودية ولكل محب لهم ولبلادهم ويتمنى لهم الخير".

وأضاف: "ذكرى غيرت وجه المنطقة إلى الأجمل وإلى مزيد من الرخاء والتنمية للشعوب والدول.. ذكرى يجدد فيها السعوديون بيعتهم وولاءهم لقيادتهم ولبلادهم، وأعداؤهم يجددون فيها اللطم والعويل كالعادة".



