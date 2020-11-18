2020-11-18

كلية السياحة والفندقة بالمدينة تبدأ استقبال طلبات القبول الأحد

متابعات الخليج 365 - واس

تبدأ كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة في استقبال طلبات الالتحاق للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ، اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى 16 ربيع الثاني، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول والتسجيل على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين ناصر الحربي أن القبول سيكون متاحاً في تخصص السفر والسياحة وتخصص الفندقة، إلى جانب تخصصي إدارة الفعاليات وإنتاج وخدمة الطعام، مبيناً أن القبول سيكون متاحاً لخريجي الثانوية العامة بنين بمختلف تخصصاتهم.