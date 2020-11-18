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أرامكو تتلقى طلبات بـ20 مليارًا لطرحها المرتقب للسندات الدولارية
متوقع أن يشمل 5 شرائح موزعة على آجال 3 و5 و10 سنوات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تلقت شركة أرامكو طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار لطرحها المرتقب للسندات الدولارية.
ومن المتوقع أن يشمل طرح السندات الدولارية 5 شرائح موزعة على آجال 3 و5 و10 سنوات، بالإضافة إلى استحقاقات تصل إلى 30 و50 عاماً، بحسب ظروف السوق.
واختارت أرامكو بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.
ويمكن للشركة جمع نحو 6 مليارات دولار، وفقًا لشخصين مطلعين على الصفقة، فيما لم يرد مسؤولو الإعلام في أرامكو على الفور على طلبات بلومبيرغ للتعليق.
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