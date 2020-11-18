حماية المستهلك توضح ضوابط استبدال أو استرجاع السلع

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت جمعية حماية المستهلك ضوابط استبدال أو استرجاع السلع، والإجراء المتبع حال عدم موافقة البائع على الاستبدال أو إرجاع المنتج في حال عدم مطابقته للمواصفات.

وقالت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة في حال كانت معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال لدى المنشأة وعند المخالفة قدم شكوى لوزارة التجارة على 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.

كما حذرت جمعية حماية المستهلك، المواطنين والمقيمين من الوقوع في فخ بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية، مسلطةً الضوء على ما ذكره مصرفيون بريطانيون في هذا الشأن، ووصفهم إياها بأنها “قنبلة موقوتة”؛ لأنها معاملات تعتبر ذات مخاطرة عالية.

وقدمت إرشادات حذرت فيها الجهات المغرضة بشأن المغالاة في أرباحها المتوقعة من إصدار بطاقات الائتمان ذات العائدة الصفرية، موضحةً أن الفائدة الصفرية هي عروض على البطاقات الائتمانية للمستهلك ليتمكن من امتلاك سلعة، والدفع بأقساط دورية بدون فوائد، لكن إذا تعثر المستهلك في دفع أحد الأقساط فإن الفوائد ترتفع بشكل مبالغ فيه.

وتابعت الجمعية أن مصرفيين بريطانيين أطلقوا تحذيرات تصف بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية بأنها قنبلة موقوتة؛ ما يتسبب في فضيحة مالية كما حدث مع سلسلة أسواق TESCO في العام 2014؛ حيث كلفتها غرامات بلغت 214 مليون جنيه إسترليني؛ بسبب المغالاة في الأرباح.



