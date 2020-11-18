شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يطّلع على تفاصيل 100 مشروع صحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح لـ«الخليج 365» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، قدّم عرضاً لمحافظ الطائف تضمن نطاق الخدمات الصحية لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، التي تقدم خدماتها من خلال 5 مستشفيات داخلية و11 مستشفى خارجياً و114 مركزاً للرعاية الصحية الاولية.

واشتمل العرض على الأهداف الاستراتيجية لـ«صحة الطائف»، وعرضاً لمبادرة 100 مشروع خلال 100 يوم، التي انطلقت قبل حوالى شهرين، وتكتمل قبل نهاية العام الميلادي، وتشتمل على 41 مشروعاً لتحسين تجربة المريض، و22 مشروعاً لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى 22 مشروعاً لتعزيز التحول الرقمي، و12 مشروعاً لتحسين تجربة الموظفين و3 مبادرات لتحفيز الاستثمار الصحي.

واستعرض القحطاني عرض منجزات صحة الطائف خلال العام الحالي 2020 ومنها مبادرة الغسيل الكلوي المنزلي، إضافة إلى تدشين مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وتحويل 17 مركزاً صحياً للعمل بنظام الدوام الممتد.

ونجحت صحة الطائف خلال العام الحالي، في إيصال الأدوية لأكثر من 14239 مستفيداً من مرضى الأمراض المزمنة في منازلهم، كما فعلت 41 عيادة للتثقيف الإكلينيكي بالمراكز الصحية، واعتمدت صحة الطائف 34 مركزاً تدريبياً معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وضمن الإحصاءات بلغ عدد فحوصات فايروس كورونا 117768 مستفيداً، فيما استفاد من خدمات الرعاية الصحية الأولية 790352 مستفيداً. هذا واعتمدت صحة الطائف 14 عيادة أسنان للعمل على امتداد 16 ساعة بمراكز الرعاية الصحية.

يشار إلى أن صحة الطائف نجحت في الحصول على الاعتماد المؤسسي لجميع مستشفيات الطائف الداخلية و22 مركزاً صحياً.