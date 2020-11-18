شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وترفض إنشاء 1257 مستوطنة قرب القدس الشرقية والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الخارجية إدانة ورفض المملكة العربية السعودية لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتضمن طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية. وعبرت الوزارة عن قلق المملكة البالغ من هذه الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.

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