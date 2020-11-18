السعودية | تفاصيل انطلاق الدوري النسائي لأول مرة في السعودية

شكرا لقرائتكم تفاصيل انطلاق الدوري النسائي لأول مرة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن الاستعداد لانطلاق أول دوري كرة قدم مجتمعي للسيدات على مستوى السعودية في الرياض، والذي يبدأ اليوم الأربعاء بهدف تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال إتاحة الفرصة للنساء، ودعم اللاعبات والمدربات للارتقاء بمهاراتهن، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.

وقالت كابتن فريق المملكة النسائي في المنطقة الشرقية منيرة الحمدان لـ"العربية.نت"، إن الدوري النسائي الأول في السعودية الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية سوف تشارك فيه ثلاثة فرق من الدمام والرياض وجدة، مضيفة: "الشرقية ستبدأ المباريات من اليوم الأربعاء، وبحكم صغر حجمها فهي تضم أربعة فرق في مجموعة واحدة، وسيتم عقد المباريات من الأربعاء القادم، وكل فريق يتنافس مع الآخر إلى أن يتم الوصول إلى البطولة "بطل الشرقية"، وهكذا الحال في الرياض وجدة، ويتم عقد بطولة على مستوى الشرقية.

كما أضافت: "فريق المملكة أنهى كافة تجهيزاته عبر التمارين والتركيز على البطولة، والتمارين مستمرة إلى أن يتم انطلاق الدوري، استعداداً لخوض الموسم الأول بالدوري النسائي، وبدماء الحماس الممزوجة بأهداف الملاعب، تخضع كل لاعبة لتدريبات بدنية مكثفة من أجل تهيئتها لمشاركة فريقها في الموسم.

نظام المجموعات

ويأتي هذا التحرك التدريبي بعد نشر الاتحاد الرياضي للجميع رابطاً إلكترونياً يدعو فيه السيدات للتسجيل بصفة الفريق، أو المشاركات الفردية ضمن فئات لاعبة، مدربة، حكم، للمشاركة في دوري كرة القدم المجتمعي النسائي على مستوى السعودية، وستقام البطولة بنظام المجموعات في الدور الأول، ونظام خروج المغلوب في الدور الثاني في كل من المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة، وسيكون مخصصاً للسيدات من سن الـ17 عاما وما فوق، إذ سيتضمن جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة، كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

إلى ذلك، أكد الاتحاد توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل، من أجل إدارة اللجان المختلفة، وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.