"الشورى" يوجه بتجزئة المشروعات السياحية العملاقة والإنتهاء من البنية التحتية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه مجلس الشورى وزارة السياحة بتجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرّع من إنجاز تلك المشروعات

كما وجه " الشورى " في جلسته المنعقدة اليوم وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية لترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية.

وطالب " الشورى " الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.

وطالب "الشورى " بمزيد من التعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية أيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة .