شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل: خادم الحرمين الشريفين هو رجل الحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق، ورئيس مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، عن إعجابه بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، والإنجازات التي تحققها المملكة تحت قيادته.

وقال الأمير تركي الفيصل، خلال مداخلة له مع قناة "السعودية" أن: "العنوان الذي يجب أن نطلقه على خادم الحرمين الشريفين هو رجل الحكمة والذي لابد أن يبقى بارزاً لنجاحات هذا الملك الصالح والحكيم" .

وأكد الأمير تركي الفيصل، أن كلنا جنود لهذه البلد، وهذا من إنجازات الملك سلمان - حفظه الله - حيث جعل الجميع يشارك في النهوض بالوطن بقيادته الحكيمة.

وتحتفي المملكة اليوم، بالذكرى السادسة لـ«البيعة»، وهي ذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم وبيعته قائداً للبلاد؛ ليتذكر الجميع جوانب التطور الهائل والازدهار والرخاء الذي عمّ البلاد، في كل مناحي الحياة، والخطوات الكبيرة التي تقدمت بها المملكة، لتصبح في ريادة الدول عالمياً، خاصة وهي تستقبل حالياً أكبر حدث عالمي، وهي استضافتها قمة العشرين.