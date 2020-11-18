شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تسمح لمنسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت مصادر اليوم الأربعاء قرار التعليم بالسماح لمنسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند الحاجة . أكدت مصادر اليوم الأربعاء قرار التعليم بالسماح لمنسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند الحاجة . وأشارت أن الفترة المسموح بها لا تتجاوز 20 يوماً خلال العام المالي الحالي لكل موظف تكون هناك حاجة له.

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