شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الاستقرار الجوي هو السائد اليوم ماعدا منطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية، أن يكون الاستقرار الجوي هو السائد اليوم على معظم المناطق.

وأشار المسند أن الاستقرار الجوي هو السائد اليوم على معظم المناطق ماعدا منطقة "الحدود الشمالية فقد تتشكل فوقها بعض السحب، محذرًا من هطول أمطار مصحوبة بزخات مطرية متفرقة، ومنها عسير والباحة وجازان.

ونشر المسند جدول يوضح فيه درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة.