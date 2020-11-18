شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين وإيقاف حساباتهم بالبرنامج .
وأكد أن هذا الإجراء يعود لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المحددة مسبقًا بـ 90 يومًا ، كما أعلن البرنامج سابقاً.
وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .
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