شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين وإيقاف حساباتهم بالبرنامج .

وأكد أن هذا الإجراء يعود لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المحددة مسبقًا بـ 90 يومًا ، كما أعلن البرنامج سابقاً.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .