شكرا لمتابعة خبر عن مهلة 6 أشهر للشركات للاعتراض على تقييم وزارة الحج لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة الحج والعمرة للمرة الأولى، مهلة 6 أشهر للشركات والمؤسسات المعنیة بخدمة ضیوف الرحمن من الداخل للاعتراض على درجة تقییم حج 1440ھـ.

وجاء ذلك للمرة الأولى في ظل الظروف الاستثنائية لحج العام الماضي بسبب جائحة "كورونا".

واشترطت الوزارة تقديم الشركات ما يبرر هذا الاعتراض من مستندات ثبوتية، مشيرة إلى بدء التقييم حول أداء شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل.

والجدير بالذكر أن التقييم يمنح شركات ومؤسسات حجاج الداخل الأفضلية في بعض الترتيبات خلال موسم الحج المقبل، مثل اختيار المواقع في مشعر منى، والحصول على مواقع إضافية مخفضة.