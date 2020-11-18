شكرا لمتابعة خبر عن الشروط اللازمة لتجديد الإقامة لعمالة المؤسسات إلكترونيًّا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء شروط تجديد الإقامة لعمالة المؤسسات إلكترونيًّا . أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء شروط تجديد الإقامة لعمالة المؤسسات إلكترونيًّا . ويجب سريان جواز سفر العامل ، و سداد المخالفات المرورية ، و سداد رسوم الخدمة ، ووجود تأمين طبي سارٍ للعامل. كما يُشترط توفير بصمة وصورة للعامل مسجلة بالنظام ، و ألا يكون العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل ، واجتياز الفحص الطبي.

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