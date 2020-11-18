شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مخالفات صحية خلال جولة رقابية على الأنشطة التجارية في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نفذت بلدية السيل الصغير الفرعية التابعة لأمانة الطائف جولة رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية والغذائية. نفذت بلدية السيل الصغير الفرعية التابعة لأمانة الطائف جولة رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية والغذائية. وأسفرت الجولة عن إغلاق محلاً مخالفاً لم يتقيد بالاشتراطات الصحية، بجانب ضبط مخالفات صحية أخرى. يذكر أن هذه الجولات تأتي بهدف متابعة تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

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