شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة يحذر من الرد السلبي لسوق النفط على من لا يلتزمون بالاتفاقيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن استقرار أسعار النفط أهم من وصوله لمستوى سعري مرتفع، مشيراً إلى أن التذبذب بين الصعود والهبوط، هو ما يقلق وزراء الطاقة.

وقال الوزير إن اجتماع دول أوبك، ناقش تجاوز بعض الدول للحصص المستهدفة في اتفاق خفض إنتاج النفط، مؤكداً على تعهد تلك الدول بالامتثال الكامل خلال المرحلة المقبلة.

وحذَّر الوزير من الرد السلبي للسوق على من لا يلتزمون بالاتفاقيات، مطالباً دول المجموعة بالاستعداد للعمل وفق متطلبات السوق قائلاً "إننا يجب أن نكون مستعدين لتعديل شروط اتفاقنا إذا لزم الأمر". في إشارة منه إلى ضرورة المرونة في تعديل اتفاق تخفيض الإنتاج الحالي، إذا اقتضى الأمر.

وعن رؤيته لقرار "أوبك بلس" في اجتماع نهاية نوفمبر الجاري والأول بتمديد الخفض الحالي بواقع 7.7 مليون برميل إلى يناير، أكد إن المتغيرات سريعة جداً، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، سواء كان تمديد الخفض الحالي أو تعميقه، أو تخفيفه وفق الاتفاق المبرم في أبريل الماضي.