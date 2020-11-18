شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خدمة تساعد الفرد على معرفة مسميات الوظائف الحكومية والمهارات المطلوبة لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج التعاملات التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" تفاصيل خدمة "نظام دليل تصنيف الوظائف". أوضح برنامج التعاملات التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" تفاصيل خدمة "نظام دليل تصنيف الوظائف". وأكد أن الخدمة تتيح للفرد التعرف على فرص عمل كثيرة في مختلف المجالات مثل الإعلام والثقافة. ولفت البرنامج أن الخدمة توضح للفرد مسميات الوظائف الحكومية والوصف الوظيفي لها إضافة للمهارات المطلوبة لهذه الوظائف، مؤكداً إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة عبر الرابط التالي : أضغط هنــــــا .

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