شكرا لمتابعة خبر عن ضبط ثلاث شاحنات ترمي المخلفات في الأماكن الممنوعة غرب الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):تمكنت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة المراقبة والنظافة اليوم الأربعاء من ضبط عدد ثلاث شاحنات يقوم أصحابها برمي المخلفات في الاماكن الممنوعة .
وأكدت البلدية أن العمل جاري على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين ، مع مواصلة الجهود لتحسين المشهد الحضاري .
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