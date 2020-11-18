شكرا لمتابعة خبر عن ضبط ثلاث شاحنات ترمي المخلفات في الأماكن الممنوعة غرب الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تمكنت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة المراقبة والنظافة اليوم الأربعاء من ضبط عدد ثلاث شاحنات يقوم أصحابها برمي المخلفات في الاماكن الممنوعة .

وأكدت البلدية أن العمل جاري على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين ، مع مواصلة الجهود لتحسين المشهد الحضاري .