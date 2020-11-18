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ضبط ثلاث شاحنات ترمي المخلفات في الأماكن الممنوعة غرب الدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تمكنت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة المراقبة والنظافة اليوم الأربعاء من ضبط عدد ثلاث شاحنات يقوم أصحابها برمي المخلفات في الاماكن الممنوعة .

وأكدت البلدية أن العمل جاري على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين ، مع مواصلة الجهود لتحسين المشهد الحضاري .

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