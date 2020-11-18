شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: انتشار سحب «النفيض» البيضاء على الرياض (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن العاصمة الرياض تشهد، صباح اليوم الأربعاء الساعة السادسة صباحًا غائمة جزئية بسحب النفيض باللون الأبيض.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن تلك السحب هي سحب منخفضة تتجمع بعد سقوط الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة"، فيما وصلت في الرياض 88% وتتحرك وفقا لحركة الرياح السطحية وهي غير ممطرة لكنها علامة من علامات الخصب.

‏وقال" الحصيني" أن الأجواء منذ فجر اليوم، تميل للبرودة الى باردة على معظم المناطق عدا منطقة مكة المكرمة معتدلة فجراً، ومتوقع أمطار متفاوتة على أجزاء من غرب الباحة وعسير وجازان، كما متوقع رياح متوسطة على الشرقية، وبين جدة ورابغ وشرق المرتفعات وعلى الشمالية.

وتوقع الأسبوع القادم أن تشمل الأمطار الرياض، والتغيير وارد، لافتًا إلى أن هناك حالتين جويتين ممطرتين: الأولى نهاية هذا الأسبوع والأخرى الأسبوع الذي يليه والتغيير وارد، مضيفًا أنه بعد صلاة الاستسقاء يوم غد الخميس تكون التوقعات أفضل.