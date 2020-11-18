شكرا لمتابعة خبر عن الفريجي: المملكة تقدم نموذجاً عربياً ودولياً في حماية الملكية الفكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

قال الباحث السعودي رياض بن ناصر الفريجي، خبير الملكية الفكرية، إن هناك ارتياحا لدى الباحثين ورواد المعرفة الفكرية، لصدور القرار السامي بأن ترتبط الملكية الفكرية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء والتي يرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ.

وتطرق الفريجي، في تصريح له، إلى حالة ووضعية حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية التي تعاني نقصاً وقصوراً في هذا الاتجاه في ظل تحولات البيئة الرقمية في مجتمع المعرفة في بحثه الذي شارك به في الملتقى العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام لجامعة بني سويف بعنوان " تحولات البيئة الرقمية في مجتمع المعرفة وانعكاساتها على حقوق الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية ".

وأكد الباحث أن تزامن صدور القرار السامي، مع انعقاد الملتقى العلمي الدولي، يمثل تكريماً ملكياً سعودياً لكل الباحثين ولأصحاب الفكر والمبدعين والمبتكرين والرياديين، ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، بل على المستوى العربي والدولي.

وأثنى "الفريجي" المهتم في شؤون الملكية الفكرية، على جهود الهيئة منذ تأسيسها، لما تقدمه من حوافز فكرية وحماية قانونية وتوعية مجتمعية لأهمية إنفاذ كافة القوانين الخاصة بسلامة الحقوق الفكرية في كافة المجالات، في الوقت الذي تشهد السعودية وبتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتمكين النهضة البحثية والإنتاج الفكري وتحقيق الميزة التنافسية العلمية في كل المستويات الثقافية والخدماتية والإنتاجية.

من الجدير ذكره أن الباحث رياض الفريجي، قد أشار في الورقة التي قدمها في الملتقى العلمي بالإجراءات والخطوات المتقدمة والمشهودة للهيئة الملكية الفكرية السعودية، واعتبارها حاضنة للحماية الفكرية ونموذجاً يحتذى به على المستوى العربي والدولي، وأن هناك تطور واضح وملموس باتجاه تجريم الجريمة الالكترونية واعتبارها واحدة من أخطر التحديات والمخاطر على النهضة الفكرية السعودية، وتنعكس سلبا على حقوق الملكية الفكرية.

وكانت توصيات الملتقى العلمي الدولي الأول التي صدرت متزامنة مع القرار السامي، قد تضمنت بأن تعتبر التوصيات التي تقدم بها الباحث رياض الفريجي، كورقة عمل فاعلة وقانونية، وخاصة توصيته باعتماد منظومة أمنية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الاعتداء والقرصنة، وإنشاء محكمة متخصصة في منازعات الملكية الفكرية تابعة لجامعة الدول العربية.

وفي رد الفريجي على المداخلات الخاصة بالورقة البحثية التي قدمها، حول آثار التنمية المستدامة على تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، قال إن ذلك سينعكس على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والشخصي لأصحاب الحقوق، ويساعد على جودة واستمرار وحماية حقوق الاستخدام العادل للمعلومات والاستمرار في الابداع والابتكار والرقمنة، وأن هذا هو رسالة ورؤية المملكة العربية السعودية من خلال هيئة الملكية الفكرية التي تواكب كل القوانين والتشريعات المحلية والدولية وتوصيات كافة المنظمات ذات العلاقة.