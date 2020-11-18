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شهد برنامجي الديوانية والدوري مع وليد، أمس الثلاثاء، اقتحام 4 أشخاص الاستديو خلال البث المباشر.
وتفاجأ الإعلامي سلطات الغشيان باقتحام اثنين للاستديو والعبث في الأوراق التي أمامه، وهما مغطيان الوجه، ونفس الأمر وقع في برنامج ” الديوانية “.
وقال المقتحمون إنه في يوم 22 من شهر نوفمبر الجاري سيتم الكشف عن قصتهم، وهو ما أثار التساؤلات بين الجمهورالذي يترقب معرفة من هؤلاء.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مقنعون يقتحمون استديو ” الديوانية ” و ” الدوري مع وليد ” على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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