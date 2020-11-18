بالفيديو.. مقنعون يقتحمون استديو ” الديوانية ” و ” الدوري مع وليد ” على الهواء

︎ :

.



شهد برنامجي الديوانية والدوري مع وليد، أمس الثلاثاء، اقتحام 4 أشخاص الاستديو خلال البث المباشر.

وتفاجأ الإعلامي سلطات الغشيان باقتحام اثنين للاستديو والعبث في الأوراق التي أمامه، وهما مغطيان الوجه، ونفس الأمر وقع في برنامج ” الديوانية “.

وقال المقتحمون إنه في يوم 22 من شهر نوفمبر الجاري سيتم الكشف عن قصتهم، وهو ما أثار التساؤلات بين الجمهورالذي يترقب معرفة من هؤلاء.

Source slaati

