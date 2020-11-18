“التحالف”: تدمير دفاع جوي معادٍ تابع للحوثيين من نوع “سام 6”

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الثلاثاء)، عن تدمير دفاع جوي معادٍ تابع للحوثيين من نوع “سام 6”. Source akhbaar24.argaam





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