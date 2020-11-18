أنفق مليوني ريال على الدراجات.. متقاعد يروي قصة عشق الطفولة (فيديو)

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روى أحد موظفي شركة أرامكو المتقاعدين في الدمام، أمس (الثلاثاء)، قصة عشقه للدراجات النارية التي لازمته منذ الطفولة، ما دفعه لإنفاق مليوني ريال على شرائها.

وقال عادل الصالحي، في لقاءٍ مع برنامج “الراصد” على شاشة “الإخبارية، إن والده كان يمنع ركوب السيارات والمركبات، الأمر الذي دفعه للتوجه نحو الدراجات النارية والهوائية، التي أنفق عليها ماله بعد التقاعد.

وأضاف أن هناك بعض الدراجين الشباب يقصدونه بهدف التدريب وأخذ النصائح والاستفادة من خبرته الطويلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على اقتناء الدراجات من الجنسين في المملكة.

وأعرب عن سعادته لدخوله هذا المجال بعد التقاعد، قائلاً: “تمنيت أن يكون التقاعد بعد 10 سنوات من العمل، فبخلاف الدوام والعمل الوظيفي أجد متعة في مجال سيطر على طفولتي وجعلني من عشاق الدراجات”.

وأكّد أن التقاعد ممل ومضجر لمن ليس لديه هواية أو شيء يشغل به فراغه، فمثلاً تجد من يهوى الزراعة ينشغل بعد تقاعده بتزيين البيت بالورود، وكذلك غيره ممن يهوون الكهرباء والتصليح والنجارة والحرف والهوايات.

Source akhbaar24.argaam

