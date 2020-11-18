تجديد إقامة عمالة المؤسسات.. «أبشر» توضح 7 شروط إلكترونية

تبدأ بسريان جواز السفر

كشفت منصة «أبشر»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، عن 7 شروط لتجديد الإقامة لعمالة المؤسسات إلكترونيًّا. ونشر حساب منصة «أبشر–أعمال» إنفوجرافًا يوضح الشروط التي جاءت كالآتي: – سريان جواز سفر العامل. – سداد المخالفات المرورية إن وجدت. – سداد رسوم الخدمة. – وجود تأمين طبي سارٍ للعامل. – توفير بصمة وصورة للعامل مسجلة بالنظام. – ألا يكون العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل. – اجتياز الفحص الطبي. اقرأ أيضًا: نقل المعلومات من جواز السفر القديم للحديث.. «أبشر» يحدِّد الطريقة «أبشر» يجدد التذكير بحل مشكلة نسيان «اسم المستخدم»

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