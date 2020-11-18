«الحصيني»: أمطار متفاوتة على 3 مناطق.. وبشرى بعد «الاستسقاء»

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من غرب الباحة وعسير وجازان، كما توقع أن تكون هناك رياحًا متوسطة على الشرقية وبين جدة ورابغ، وشرق المرتفعات، وعلى المنطقة الشمالية.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «اليوم الأربعاء 4/3هـ، متوقَّع أمطار متفاوتة على أجزاء من غرب الباحة وعسير وجازان.. متوقَّع رياح متوسطة على الشرقية، وبين جدة ورابغ وشرق المرتفعات وعلى الشمالية».

وأضاف الحصيني: «بشرى.. متوقَّع الأسبوع القادم أن تشمل الأمطار الرياض والتغيير وارد. هناك حالتان جويتان ممطرتان –بإذن الله– الأولى نهاية هذا الأسبوع، والأخرى الأسبوع الذي يليه.. والتغيير وارد، لكن متفائلون.. وبعد صلاة الاستسقاء غدًا الخميس، تكون التوقعات أفضل».

من جانبها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، تكونًا للضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الشرقية، والمدينة المنورة، والجوف، وتكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

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