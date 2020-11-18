أخبار السعودية اليوم.. بيان جديد من «الخارجية الهولندية» حول حادث السفارة السعودية.. وشرطة الرياض تتعقب المتهم بقطع «أشجار الأفلاج»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع واقعة معاملة شخص لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، وظهر الأب في مقطع الفيديو المتداول، وهو يطلب من ابنه أن يدخِّن من (سيجارة إلكترونية)، وإلى التفاصيل:

حادث السفارة السعودية.. بيان رسمي جديد من وزارة الخارجية الهولندية

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية، بيانًا رسميًا، استنكرت فيه حادث إطلاق النار على السفارة السعودية في مدينة لاهاي، مشيرة إلى تعاون السفارة الممتاز الذي أسهم في القبض على المشتبه به.

«بمواد صديقة للبيئة».. تعقيم متواصل بالمسجد الحرام على مدار الساعة

تباشر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تعقيم الحرمين الشريفين ومرافقهما كافة على مدار الساعة، وذلك ضمن جهودها الاحترازية والوقائية؛ لبقاء بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية، وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري أنه ضمن حملة (معًا محترزون) قامت الإدارة وبتضافر الجهود بين كوادرها البشرية من موظفين وعاملين بتكثيف عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة، مع تعقيم عامة المكاتب الإدارية ومكتبة المسجد الحرام على مدار الساعة.

مقطع فيديو لشخص يسيء لابنه.. ومركز «بلاغات العنف الأسري» يتدخل

علق مركز بلاغات العنف الأسري، على واقعة معاملة شخص لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، مؤكدًا أنه تم رصد الحالة بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهر الأب في مقطع الفيديو المتداول، وهو يطلب من ابنه أن يدخِّن من (سيجارة إلكترونية)، بالإضافة إلى أنه يقوم بتصويره، ليدشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاق (#أب يضر بابنه) من أجل محاسبة الوالد على تلك الأفعال التي تخالف نظام حماية الطفل.

معالجة «فاقد المهاري» بالمقررات تدفع وزارة التعليم لإصدار تعميم للمدارس

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع المدارس (الحكومية والأهلية)، في إدارة الإشراف التربوي في قسم الصفوف الأولية؛ لدعم عمليات التعليم والتعلم، وأوضحت مصادر «عاجل»، أن التعميم صدر بسبب معالجة الفاقد المهاري في جميع المقررات للصفوف الأولية مدعمة بأنشطة إثرائية وتقويمية؛ لقياس الناتج التعليمي بناء على المهارات المستهدفة.

حالات كورونا الجديدة بالسعودية.. وزارة الصحة تحدِّد المناطق الأعلى والأقل إصابة

سجَّلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتوزعت الحالات بين المدينة المنورة بتسجيل 49 حالة، وتلتها الرياض بتسجيل 35 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 29 حالة ومدن أخرى.

تحديث بيانات العامل وتعديل التعاقد.. وزارة الموارد البشرية تحدد الإجراءات المطلوبة

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط وشروط الاستفادة من خدمات بوابتها الإلكترونية لتحديث بيانات عامل وكذلك تعديل بيانات التعاقد للعامل، وشرحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، كذلك إجراءات وآلية الاستفادة من الخدمة بالخطوات.

عقوبة إنشاء مواقع إلكترونية إرهابية.. «النيابة العامة»: 10 سنوات سجنًا

حظرت النيابة العامة، إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبل الجهات المختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية، مشيرة إلى أن عقوبة تلك التهمة تصل إلى الحبس 10 سنوات أو الغرامة 5 ملايين ريال.

تحديد هوية المتهم بقطع «أشجار الأفلاج».. وشرطة الرياض تتعقبه

حددت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض هوية المتهم بارتكاب مخالفة قطع الأشجار بمحافظة الأفلاج، وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قطع عدد كبير من الأشجار بأحد المواقع بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم بارتكاب هذه المخالفة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه.

«الزعاق» يعلِّق على سمات موسم العقارب وفوارق أمطار الشتاء والصيف

حدد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، الفوارق بين الأمطار الشتوية والصيفية، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إننا ما زلنا بأمطار الصيف، أما أمطار الشتاء؛ فتبدأ مع دخول موسم المربعانية والشبط أول موسم العقارب، مشيرًا إلى أن الأمطار الصيفية بها سحب خاصة وركامية وتكون حباتها كبيرة وتحتوي أحيانا على حبات بَرَد أحيانًا، بينما سحب أمطار الشتاء تكون «منفرشة» وعامة وحباتها صغيرة.

«طقس الأربعاء» بالسعودية.. الأرصاد تتوقَّع سحبًا ممطرة على 4 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على منطقتي جازان وعسير تشمل أجزاءها الساحلية، وتمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، كما توقعت الهيئة، تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والجوف.

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