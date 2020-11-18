لتحقيق أمن المسافرين.. توقيع اتفاقية بين «أمن الدولة» و«الطيران المدني»

أبرمت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، اتفاقية "التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجوي"، بحضور رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين، وإدارة وتقييم المخاطر، والتعاون في مجال التدريب المشترك في ما يتعلق بأمن وسلامة الشحن الجوي.