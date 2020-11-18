السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة



‎الباحة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة, وبني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.

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10:44ت م

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