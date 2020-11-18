السعودية اليوم / المختبر الإقليمي في الدمام يحصل على اعتماد سباهي للمرة الثالثة



الدمام 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

حصل المختبر الإقليمي وبنك الدم في صحة الشرقية على شهادة الإعتماد من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية " سباهي " وذلك للمرة الثالثة على التوالي حيث نجح في تحقيق معايير الإعتماد ومتطلباته.

وأوضحت صحة الشرقية أن هذا الإعتماد يؤكد حرصها على إستثمار الامكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية.

وأشارت إلى أن شهادة الإعتماد تعد خطوة في مسار تطبيق الجودة، وأن الهدف ليس الحصول على الشهادة بل نشر ثقافة الجودة ، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة وصولاً إلى رفع مستويات رضا المستفيدين من الخدمات وتعزيز الجوانب الوقائية وجعل الخدمات الصحية أكثر قرباً من المستفيد .

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10:43ت م

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