السعودية اليوم / جامعة نجران تنظم دورة مجتمعية عن "الأمن الفكري"



نجران 03 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية مجتمعية "عن بعد" بعنوان "الأمن الفكري".

وهدفت الدورة التي استهدفت رجال ونساء المجتمع إلى توفير المعايير الفكرية للمتدربين، وإكسابهم المنهجية السوية في التفكير والقدرة على تبادل الأفكار مع الآخرين، وترسيخ ثقافة الحوار وأدب الاختلاف وحماية المجتمع من الفكر المنحرف.

وتناولت الدورة عدة محاور منها : مفهوم الأمن الفكري، وأنواعه، ومصادره، وأهدافه، وسبل الوقاية من الانحرافات الفكرية عن المنهج السليم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة.

//انتهى//

10:37ت م

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