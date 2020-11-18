السعودية اليوم/ 200 مستفيد من مركز اضطرابات النمو في الجوف



الجوف 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

قدّم مركز اضطرابات النمو والسلوك في مستشفى الولادة والأطفال في الجوف خدماته لـ 200 مستفيد من الأطفال من "سن الولادة وحتى 14 سنة" .

وبينت صحة الجوف أن المركز متخصص في فحص وتشخيص وتقييم الأطفال ذوي اضطرابات النمو والسلوك، ويحوي المركز مجموعة من الأقسام تستهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة ومتكاملة لهذه الفئة بالشكل المطلوب، حيث يضم عيادة للأطفال, وعيادة للتخاطب والنطق والعلاج الوظيفي, وعيادة للطب النفسي .

كما يقوم المركز بالتنسيق مع البرامج ذات العلاقة, ويضم أيضاً فريق مهني متخصص للتشخيص والتقييم, ويعمل على تقديم برامج التدخل المبكر, والمعالجة الطبية والدوائية .

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10:32ت م

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