السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 17561 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 305 حالات وفاة بالإضافة إلى 17561 إصابة جديدة بفيروس

وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات (كورونا) إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 13119 حالة وفاة و833307 إصابات بالفيروس التاجي.

// انتهى //

10:13ت م

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برلين 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 305 حالات وفاة بالإضافة إلى 17561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات (كورونا) إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 13119 حالة وفاة و833307 إصابات بالفيروس التاجي.// انتهى //10:13ت م0022

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