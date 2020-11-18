السعودية اليوم / أكثر من 32 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في نجران



نجران 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

قدّمت عيادات " تطمن " ومراكز "تأكد" في نجران خدماتها لأكثر من 32 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " 16943 مستفيدًا، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز " تأكد " 15130 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

وتقوم عيادات " تطمن " باستقبال مَنْ يعانون أعراض فيروس

أما مراكز " تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي ".

// انتهى //

10:09ت م

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نجران 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات " تطمن " ومراكز "تأكد" في نجران خدماتها لأكثر من 32 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " 16943 مستفيدًا، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز " تأكد " 15130 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.وتقوم عيادات " تطمن " باستقبال مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.أما مراكز " تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي ".// انتهى //10:09ت م0020

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