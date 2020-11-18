التعليم تطلق برنامج الاصطفاف الصباحي ومسابقة التحدي احتفاءً بذكرى البيعة

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة التعليم برنامج الاصطفاف الصباحي ومسابقة التحدي، احتفاء بالذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويمكن الاطلاع على برنامج الاصطفاف الصباحي ومسابقة التحدي عبر الرابط التالي: هنا.

ويصادف اليوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م مناسبة مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

ويحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها بهذه المناسبة بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يلامسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة.

ويسعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بكل قوة وعزم وحزم من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي.



