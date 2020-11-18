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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة -بإذن الله- على أجزاءٍ من غرب الباحة وعسير وجازان.. متوقعاً رياحاً متوسطة على الشرقية وبين جدة ورابغ وشرق المرتفعات وعلى الشمالية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: "بشرى" متوقع الأسبوع المقبل -بإذن الله- أن تشمل الأمطار الرياض والتغيير وارد.
وتابع: هناك حالتان جويتان ممطرتان -بإذن الله- الأولى نهاية هذا الأسبوع، والأخرى الأسبوع الذي يليه، والتغيير وارد، لكن متفائلين وبعد صلاة #الاستسقاء يوم غد الخميس تكون التوقعات أفضل.عبد العزيز الحصيني الطقس
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 09:32 AM
توقع رياحاً متوسطة على الشرقية وبين جدة ورابغ وشرق المرتفعات وعلى الشماليةمبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة -بإذن الله- على أجزاءٍ من غرب الباحة وعسير وجازان.. متوقعاً رياحاً متوسطة على الشرقية وبين جدة ورابغ وشرق المرتفعات وعلى الشمالية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: "بشرى" متوقع الأسبوع المقبل -بإذن الله- أن تشمل الأمطار الرياض والتغيير وارد.
وتابع: هناك حالتان جويتان ممطرتان -بإذن الله- الأولى نهاية هذا الأسبوع، والأخرى الأسبوع الذي يليه، والتغيير وارد، لكن متفائلين وبعد صلاة #الاستسقاء يوم غد الخميس تكون التوقعات أفضل.
، مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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