، مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقع رياحاً متوسطة على الشرقية وبين جدة ورابغ وشرق المرتفعات وعلى الشمالية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة -بإذن الله- على أجزاءٍ من غرب الباحة وعسير وجازان.. متوقعاً رياحاً متوسطة على الشرقية وبين جدة ورابغ وشرق المرتفعات وعلى الشمالية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "بشرى" متوقع الأسبوع المقبل -بإذن الله- أن تشمل الأمطار الرياض والتغيير وارد.

وتابع: هناك حالتان جويتان ممطرتان -بإذن الله- الأولى نهاية هذا الأسبوع، والأخرى الأسبوع الذي يليه، والتغيير وارد، لكن متفائلين وبعد صلاة #الاستسقاء يوم غد الخميس تكون التوقعات أفضل.عبد العزيز الحصيني الطقس