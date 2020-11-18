- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إلى الإسراع في الإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله من خلال الاتصال برقم الطوارئ (911) بمنطقتَي الرياض ومكة المكرّمة.
وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد حذّرت من مخالفة الأنظمة؛ مؤكدة على مواصلة المراقبة الأمنية والقبض والاستيقاف وضبط مخالفات الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي والإحالة إلى الجهات المختصةمخالفة قطع الأشجار القوات الخاصة للأمن البيئي
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 09:29 AM
القوات الخاصة للأمن البيئي حذّرت من مخالفي الأنظمة بالملاحقة911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب
دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إلى الإسراع في الإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله من خلال الاتصال برقم الطوارئ (911) بمنطقتَي الرياض ومكة المكرّمة.
وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد حذّرت من مخالفة الأنظمة؛ مؤكدة على مواصلة المراقبة الأمنية والقبض والاستيقاف وضبط مخالفات الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي والإحالة إلى الجهات المختصة
، 911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.