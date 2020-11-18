محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن جهود الأمانة التفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أزالت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"- البسطات المخالفة والعشوائية من الطريق الدائري. يأتي ذلك في جولة رقابية ضمن جهودها المتواصلة لمنع انتشار العدوى ومكافحة فيروس كورونا كوفيد-١٩؛ فيما تكثف الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية والغذائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية. أمانة محافظة الطائف أمانة محافظة الطائف 18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 09:17 AM ضِمن جهود الأمانة التفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية "الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة "الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة أزالت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"- البسطات المخالفة والعشوائية من الطريق الدائري. يأتي ذلك في جولة رقابية ضمن جهودها المتواصلة لمنع انتشار العدوى ومكافحة فيروس كورونا كوفيد-١٩؛ فيما تكثف الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية والغذائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية. الكلمات المفتاحية ، "الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة ،

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