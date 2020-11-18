- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات تستهدف فيلق القدس الإيراني وقوات من النظام في سوريا، وقالت وسائل إعلام النظام السوري: إن 3 جنود قُتلوا في قصف إسرائيلي.
قال مصدر عسكري سوري: إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عنه، أنه حوالى الساعة 3.11 فجر هذا اليوم؛ قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي، وأسقطت عددًا من الصواريخ. وقد أسفر العدوان عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.الجيش الإسرائيلي القدس الإيراني
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 08:51 AM
وسائل إعلام سورية: مقتل 3 عسكريين وجرح آخر وخسائر ماديةغارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات تستهدف فيلق القدس الإيراني وقوات من النظام في سوريا، وقالت وسائل إعلام النظام السوري: إن 3 جنود قُتلوا في قصف إسرائيلي.
قال مصدر عسكري سوري: إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عنه، أنه حوالى الساعة 3.11 فجر هذا اليوم؛ قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي، وأسقطت عددًا من الصواريخ. وقد أسفر العدوان عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.
، غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.