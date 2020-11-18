- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجّلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و165 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11153، وإجمالي الوفيات إلى 99026.
ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.
البرازيل
قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إن البلاد سجّلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و685 وفاة، بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699، وفقاً لبيانات الوزارة.فيروس كورونا الجديد
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 09:00 AM
الأولى سجلت 1757 إصابة جديدة و35294 في الأخرىضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد
سجّلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و165 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11153، وإجمالي الوفيات إلى 99026.
ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.
البرازيل
قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إن البلاد سجّلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و685 وفاة، بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699، وفقاً لبيانات الوزارة.
، ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.