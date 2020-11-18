شكرا لمتابعة خبر عن السماح بالتفتيش عن بُعد بمرافق الإيواء السياحي ومكافآت لمن يرصد مخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشفت وزارة السياحة عن ملامح لائحة " مرافق الإيواء السياحي " الجديدة التي سيتم تطبيقها قريباً ، وتتضمن عدة تعديلات أوإستحداث بنود لأول مرة منها مايلي :
1- أن يكون للمفتش بطاقة تعريفية رسمية يوضح فيها المعلومات الأساسية ، وحساب إلكتروني خاص بالتفتيش عن بعد .
2- منح مكافأة تشجيعية تُخصم من الغرامة لمن يساهم " من غير المفتشين " عن مخالفة بقطاع مرافق الإيواء السياحي .
3- حظر ممارسة نشاط الإيواء السياحي بدون ترخيص ، وفقاً لـ"الوطن " .
4- يجوز للوزارة تعديل فئة أو درجة تصنيف مرفق الإيواء وفقاً لإجراءات ومؤشرات " تقييم السياح ، تقييم الزيارات ، مؤشر الشكاوى ، مؤشر المفتش لخفي ، إحداث تعديلات بالمنشأة .
5- التأكيد على إجراءات اشتراطات الترخيص .
كانت هذه تفاصيل خبر السماح بالتفتيش عن بُعد بمرافق الإيواء السياحي ومكافآت لمن يرصد مخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.