شكرا لمتابعة خبر عن السماح بالتفتيش عن بُعد بمرافق الإيواء السياحي ومكافآت لمن يرصد مخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة السياحة عن ملامح لائحة " مرافق الإيواء السياحي " الجديدة التي سيتم تطبيقها قريباً ، وتتضمن عدة تعديلات أوإستحداث بنود لأول مرة منها مايلي :

1- أن يكون للمفتش بطاقة تعريفية رسمية يوضح فيها المعلومات الأساسية ، وحساب إلكتروني خاص بالتفتيش عن بعد .

2- منح مكافأة تشجيعية تُخصم من الغرامة لمن يساهم " من غير المفتشين " عن مخالفة بقطاع مرافق الإيواء السياحي .

3- حظر ممارسة نشاط الإيواء السياحي بدون ترخيص ، وفقاً لـ"الوطن " .

4- يجوز للوزارة تعديل فئة أو درجة تصنيف مرفق الإيواء وفقاً لإجراءات ومؤشرات " تقييم السياح ، تقييم الزيارات ، مؤشر الشكاوى ، مؤشر المفتش لخفي ، إحداث تعديلات بالمنشأة .

5- التأكيد على إجراءات اشتراطات الترخيص .