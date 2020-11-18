شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحول الأحجار الطبيعية بنجران لمنحوتات تراثية مبدعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نجح مواطن بمنطقة نجران في تحويل الأحجار الطبيعية إلى منحوتات فنية رائعة تعبر كل منحوتة عن قصة ورؤية مختلفة .

وأكد النحات " حسن آل شكوان " أن التجربة بدأت في تزيين الوجهة الخارجية لمنزله بالأحجار ، وبعدها عمم التجربة مستخدماً جميع أنواع الأحجار في نجران بأشكالها المختلفة ، وفقاً للعربية .

وأضاف أنه شارك في مهرجانات داخل المملكة وخارجها ، لكنه يرى أن ثقافة فن النحت لا زالت تواجه جهل البعض بأهميتها ومغزاها الفني ، إلا أنه يأمل في التغيير نظراً للبُعد الفني لدى الكثير من المواطنين المتمسكين بالحضارة والتراث .