بالفيديو.. مواطن يحول الأحجار الطبيعية بنجران لمنحوتات تراثية مبدعة

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):نجح مواطن بمنطقة نجران في تحويل الأحجار الطبيعية إلى منحوتات فنية رائعة تعبر كل منحوتة عن قصة ورؤية مختلفة .
وأكد النحات " حسن آل شكوان " أن التجربة بدأت في تزيين الوجهة الخارجية لمنزله بالأحجار ، وبعدها عمم التجربة مستخدماً جميع أنواع الأحجار في نجران بأشكالها المختلفة ، وفقاً للعربية .
وأضاف أنه شارك في مهرجانات داخل المملكة وخارجها ، لكنه يرى أن ثقافة فن النحت لا زالت تواجه جهل البعض بأهميتها ومغزاها الفني ، إلا أنه يأمل في التغيير نظراً للبُعد الفني لدى الكثير من المواطنين المتمسكين بالحضارة والتراث .
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