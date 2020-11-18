شكرا لمتابعة خبر عن " الموارد البشرية " توضح شروط الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تقدمت مواطنة بشكوى من عدم تمكنها من صرف سماعة طبية لطفلها الذي يعاني من صم أحادي، رغم تسجيله في الضمان.

ومن جانبها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن الاستفادة من معاش الضمان من عمر 18 إلى 59 عاما، شرط وجود تقرير طبي يثبت العجز الدائم أو المؤقت عن العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن صرف السماعة عن طريق التأهيل الشامل فقط.