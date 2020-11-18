شكرا لمتابعة خبر عن مقطع تاريخي للملك عبدالله في قمة العشرين بواشنطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بالتزامن مع قرب استضافة المملكة لقمة العشرين، نشرت وزارة الخارجية، مقطعا تاريخيا، للملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله، في قمة العشرين بواشنطن قبل 12 عاما.
وأظهر المقطع استقبال الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش، للملك عبدالله، والتقاط صورة تذكارية مع زعماء الدول.
يذكر أن المملكة ستستضيف قمة دول العشرين في نوفمبر الجاري، يومي 21 و22 .
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع تاريخي للملك عبدالله في قمة العشرين بواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.