شكرا لمتابعة خبر عن مقطع تاريخي للملك عبدالله في قمة العشرين بواشنطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بالتزامن مع قرب استضافة المملكة لقمة العشرين، نشرت وزارة الخارجية، مقطعا تاريخيا، للملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله، في قمة العشرين بواشنطن قبل 12 عاما.

وأظهر المقطع استقبال الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش، للملك عبدالله، والتقاط صورة تذكارية مع زعماء الدول.

يذكر أن المملكة ستستضيف قمة دول العشرين في نوفمبر الجاري، يومي 21 و22 .