شكرا لمتابعة خبر عن رد الأمير سلطان بن سعود على من يرى أن مزادات الإبل "غسيل أموال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد نائب المنظمة الدولية للإبل، الأمير سلطان بن سعود، على من يرون أن مزادات الإبل من وسائل غسيل الأموال.

وقال الأمير سلطان بن سعود، إنه " يجب النظر لنوعية الملاك، أكبر تجار المملكة وأثرى أثرياء المملكة، كلهم يملكون الإبل، ولم يتعرض أي أحد منهم للمسائلة من هيئة مكافحة الفساد " .

وتابع: " وإذا جاء أحد غير معروف دخل مجال الإبل يتم استضافته من جهة معينة، تطلب منه توفير معلومات عن تفاصيل أملاكه، ويتم فحصها، ومن ثم يسمح له بمزاولة النشاط " .

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يلجأ مجرمو غسيل الأموال لمجتمع مثل مجتمع " الإبل " الذي هو تحت مرأى ومسمع الملك وولي العهد ووزير الداخلية.