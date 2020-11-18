شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل يوجه رسالة لجو بايدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات الأسبق، رسالة إلى جو بايدن، محذرًا إياه من تكرار أخطاء الماضي مع إيران.
وعلق الأمير تركي الفيصل، في كلمته بمؤتمر "المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية"، على تصريحات بايدن بأنه سيعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني إذا التزمت طهران بالاتفاق.
وقال الأمير: " بينما نطمح في أن تعود إيران كدولة مسالمة ضمن المجتمع الدولي، تجربة السنوات الأربعين الماضين مع النظام الإيراني ليست مشجعة، لذلك، إعادة الانضمام إلى الاتفاق كما هو، لن تخدم الاستقرار في منطقتنا ".
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